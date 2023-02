Un messaggio a Vladimir Putin. Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, lo invierà al suo omologo russo da Varsavia. Lo ha affermato John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale. Biden terrà il discorso in Polonia, alleato chiave degli Stati Uniti e fulcro di vasti sforzi per armare l'Ucraina e accogliere i rifugiati, martedì 21 febbraio. Lo stesso giorno Putin parlerà a Mosca, tre giorni prima dell'anniversario del 24 febbraio, quando I carri armati russi sono entrati in Ucraina.Tra tre giorni il presidente statunitense atterrerà a Varsavia e incontrerà il presidente polacco, Andrzej Duda. Mercoledì incontrerà i leader dei Nove di Bucarest, un gruppo di membri della NATO dell'Europa dell'Est: Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Inoltre, la prossima settimana parlerà telefonicamente con i leader di Gran Bretagna, Francia e Italia, ha affermato la Casa Bianca. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz sarà a Washington il 3 marzo.