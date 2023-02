via Ssc Bari fb





Il Cagliari pareggia 0-0 al “Penzo” col Venezia prossimo avversario del Bari. I sardi sono settimi a 37 punti in zona play off insieme al Parma. Il Palermo pareggia 1-1 al “Druso” con il Sud Tirol e a 36 punti si avvicina all’ ottavo posto. Il Cittadella vince 2-1 al “Liberati” con la Ternana ed è dodicesimo con 33 punti. Il Cosenza perde 5-1 al “Sinigaglia” con il Como ed è ultimo a 23 punti. Nel posticipo l’Ascoli non ha alternative alla vittoria alle 16,15 al “Del Duca” con il Benevento per avere una continuità di risultati.

In Serie B il Bari è al terzo posto con 43 punti. I biancorossi con la vittoria 2-0 al “Rigamonti” sul Brescia nella ventiseiesima giornata sono a -3 dal Genoa. I liguri prevalgono 3-0 al “Ferraris” con la Spal e si confermano al secondo posto a 46 punti. Il Frosinone perde 3-4 allo “Stirpe” con il Parma ma consolida la vetta con 55 punti. La Reggina si impone 2-1 al “Granillo” con il Modena e a 42 punti rimane in corsa verso la promozione diretta in Serie A. Il Pisa supera 2-1 all’ “Arena Garibaldi” il Perugia ed è sesto con 38 punti.