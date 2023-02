Basket: l'Happy Casa Brindisi vince 76-75 a Venezia

via Happy Casa Brindisi fb





Terzo quarto, Moraschini e Spissu, 44-35 per i veneti. Tessitori, 51-39. Burnell e Mezzanotte, 52-51 per i pugliesi. De Nicolao per il Venezia, questo quarto termina in parità, 54-54. Quarto quarto, Bramos e Granger 66-60 per i veneti. Willis, 68-64. Lamb, 69-68 Happy Casa. Di nuovo Lamb, 72-68. Harrison D’ Angelo, 74-68. Bowman, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 76-75 tutta la partita.





Terzo successo consecutivo per i pugliesi. Migliori marcatori, nella squadra allenata da Frank Vitucci, Reed 13 punti e Bowman 11. Nel Venezia, Spissu 17 punti e Watt 11. L’ Happy Casa Brindisi è sesta con 18 punti insieme al Trento e al Sassari. Il Sassari vince 95-77 a Trento. La Virtus Bologna vince 84-78 in casa col Brescia. L’Armani Milano vince 65-59 a Trieste. Nella diciannovesima giornata i pugliesi giocheranno Domenica 12 Febbraio alle 19 al “Pala Pentassuglia” con il Verona.

Nella diciottesima giornata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi vince 76-75 fuori casa con il Venezia. Primo quarto, Watt 6-5 per i veneti. Willis, 12-8. Mezzanotte tiene in gara i pugliesi, ma 14-12 per il Venezia. Spissu, i veneti prevalgono 19-17. Secondo quarto, Bayehe 21-20 per i pugliesi. Watt, 31-28 per i veneti. Tripla di Brooks, il Venezia si impone di nuovo 38-31.