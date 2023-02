Trinitapoli, incendiata auto ex sindaco. Ventola (FdI): "Solidarietà all'amico Emanuele Losapio e alla comunità"

BARI - “La mia solidarietà non solo all’ex sindaco di Trinitapoli, Emanuele Losapio, ma a tutta una comunità che da circa un anno è senza la sua Amministrazione per la decisione di sciogliere il Comune per mafia con motivazioni che non abbiamo mai condiviso. Conosco personalmente l’amico Emanuele e l’attentato del quale è stato vittima ieri sera (l’incendio della sua auto) mi addolora. Noi saremo sempre al fianco delle forze dell’ordine e degli inquirenti perché la verità venga subito a galla”. Così in una nota il capogruppo regionale e coordinatore provinciale BAT di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola.