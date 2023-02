Best Value Award Puglia ha premiato le 49 aziende più sane

Inoltre, a differenza dalla prima edizione pugliese, per questo anno è stata inserita anche una quinta categoria, la Lupo. In questa sono state analizzate imprese minori, su un arco temporale maggiore, cinque anni. Per questo gruppo il podio è stato ottenuto da D.D.R. Group srl, Cazzorla manufatti srl e Max divani.



BARI - Martedì 31 gennaio, nella sede del Consorzio ASI di Bari nella zona industriale a Modugno (Ba) si è svolta la seconda edizione del Premio Best Value Award Puglia, riconoscimento promosso da Imprenditore Smart spa, società di consulenza strategica e Consorzio Mestieri Puglia, agenzia per il lavoro accreditata dalla Regione Puglia, che ha premiato le 49 aziende che hanno creato maggiore valore, su 13123 analizzate.“La ricerca che è alla base del BVA – ha spiegato Sebastiano Di Diego, founder di Imprenditore Smart e ideatore del premio – ha come obiettivo quello di sensibilizzare gli imprenditori sull’importanza di conoscere e sottoporre a monitoraggio il valore della propria azienda. Al riguardo sottolineo un dato: secondo una ricerca citata da CNBC il 98% degli imprenditori non ha idea di quale sia il valore della sua azienda”.Le aziende sono state raggruppate in 4 categorie, in base al valore generato, per un più equo confronto: Leone, da oltre100 milioni, Tigre, da 50 e 100 milioni, Pantera, tra 50 e 10 e Ghepardo da 5 a 10. L’anno di riferimento è stato il 2021, nel quale complessivamente è stato espresso dalla imprese pugliesi un valore di 13,3 milioni di euro.“Abbiamo analizzato le aziende calcolando l’equity value - ha spiegato Stefano Antonelli, business analyst e partner Imprenditore Smart - questo è stato posto a confronto con il dato dell’anno precedente, calcolando il tasso di variazione. La situazione emersa è molto positiva. Partivamo da dati del 2020, quindi post pandemici, ma l’incremento del benessere delle aziende pugliesi è notevole. La creazione di valore nel 2021 è stata di 3,7 miliardi di euro, pari a +38% con circa il 41% delle aziende analizzate che hanno incrementato il proprio valore”.Sono stati attribuiti riconoscimenti alle 10 aziende di ogni categoria e i podi sono stati raggiunti da General Trade, Leo shoes e Delizia nel gruppo Leone; Due Esse distribuzioni srl, Luciano Barbetta srl e D.F.V. srl nel gruppo Tigre; Busness evolution srl, Lpl di Giovanni Curcelli e figlio srl e Aicom srl nel gruppo Pantera; Stamin srl, Tecno imbottiti srl e Centralluminio soc coop nel gruppo Ghepardo.