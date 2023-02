BITONTO (BA) - Domenica 26 febbraio, alle 19.00, sul palco del Teatro Traetta di Bitonto è in programma il secondo appuntamento con la rassegna L’arte dello spettatore organizzata all’interno della nona edizione del Network Internazionale Danza Puglia e sostenuta da Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese. Ospite la coreografa e danzatrice Adriana Borriello con LA CONOSCENZA DELLA NON CONOSCENZA, 08 Lecture performance in forma di struttura di improvvisazione.Adriana Borriello è in scena insieme a Ilenia Romano con un lavoro personalissimo in cui coinvolge il pubblico nelle sue pratiche e nelle questioni che le muovono, le identificano e in ciò che ne deriva mostrando gli strumenti con cui gioca quando crea, gli stessi che mette a disposizione degli altri quando insegna. Ma il gioco si rivela nell’attuazione, ogni volta uguale e ogni volta diverso, ogni volta nuovo, oltre e dentro le norme che lo regolano. Nell’alternanza tra verbo e corpo, scivolando, saltellando, rimbalzando continuamente dalla parola al movimento - e viceversa - e dalla descrizione letterale all’evocazione poetica, si dipana il filo del discorso.In chiusura della serata il consueto appuntamento A bordo palco in cui la compagnia incontra il pubblico per approfondire la ricerca che ha dato origine alla creazione coreografica.Adriana Borriello, attiva come pedagoga dal 1982, ha condotto laboratori coreografici e seminari in Italia e all’estero, ha insegnato in programmi istituzionali e ideato progetti formativi. Ha elaborato nel corso del tempo un approccio metodologico proprio che interessa il lavoro sul corpo e sull’organizzazione del movimento. Tra le collaborazioni spiccano i nomi di: Michael Nyman, Giovanna Marini, Massimo Coen, Daniel Bacalov, Francesco De Melis e musicisti quali Alexander Balanescu e Gilda Buttà. Attualmente è direttrice artistica di AB Dance Research e del programma di formazione triennale per danzatori e coreografi Da.Re. Dance Research. La mattina di domenica 26 febbraio, alle 10:30, negli spazi della Casa delle Culture dell'Assessorato al Welfare del Comune di Bari che ospitano nel weekend le attività di formazione e pedagogia del NetworkIDP è in programma il laboratorio Parole danzanti curato da Laura Capra, fondatrice e curatrice del progetto Mammachilegge! ed esperta di didattica ambientale, promozione della lettura, che in questa mattinata, coordinerà un approfondimento a partire dai temi trattati all’interno dello spettacolo in programma al Teatro Traetta, un’occasione di riflessione e condivisione su tematiche affini al linguaggio della danza e dell’arte in genere, con una particolare attenzione al dialogo generazionale tra genitori e figli. Il laboratorio è parte del progetto #AzionePrima sostenuto nell’ambito dell’intervento strategico per la promozione e formazione del pubblico “Va’ Dove Ti Porta Il Teatro” inserito nell’ambito delle “Azioni di Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale” realizzate a valere sulle risorse FSC Puglia 2014 – 2020 – Patto per la Puglia, Area di Intervento IV, della Regione Puglia coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese.Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 febbraio, Adriana Borriello sarà protagonista inoltre delle attività di formazione del NetworkIDP in programma alla Casa delle Culture di Bari, giornate arricchite dalle lezioni dei docenti Enrico Coffetti e Angela Calia che conducono tutti i partecipanti nell’affascinante viaggio della costruzione e dell'analisi di metodi di creazione e composizione coreografica, in forma pratica e teorica. Questa attività è parte del Progetto Ministeriale PRODES Danza (promozione digitale estesa), sostenuta dalle associazioni Cro.me di Milano. Da ottobre a dicembre, il NetworkIDP dedica il sabato mattina alla formazione degli insegnanti, con il coreografo ospite, e ad un corso teorico e pratico sui metodi di composizione coreografica. L’intera giornata della domenica è dedicata agli allievi, suddivisi in due gruppi, che si alternano tra mattina e pomeriggio con lezioni pratiche e teoriche, progetti integrativi legati alla produzione e composizione coreografica, dalla concezione alla produzione.Il prossimo appuntamento con la nona edizione del NetworkIDP, nel weekend del 18 e 19 marzo , vedrà come ospite la compagnia franco-algerina Colegram composta da Pauline Journé e Tarek Aït Meddour .Il Network Internazionale Danza Puglia è un progetto di formazione e sensibilizzazione dedicato all’arte coreutica, un viaggio lungo nove anni che in questa edizione si concentra su una comunità che vede nella danza valori di crescita, apertura e condivisione. Il progetto è curato dall’Associazione Ri.E.S.CO., ideato e diretto dal coreografo e danzatore, nonché direttore artistico, Ezio Schiavulli, nasce dalla volontà di offrire una visione professionale dedicata alla formazione di danzatori, insegnanti e spettatori della danza della regione Puglia.Le attività di formazione alla Casa delle Culture di Bari sono dedicate ad allievi e insegnanti che aderiscono annualmente al NetworkIDP ma è possibile accedere, nella giornata di sabato, al seminario condotto dall’artista ospite e a PRODES Danza e la domenica al #CaffèNetwork su prenotazione.Teatro Traetta di Bitonto08 Lecture performance in forma di struttura di improvvisazioneA cura di Adriana BorrielloCon Adriana Borriello e Ilenia RomanoMusiche Les Chambres de l’Atelier - Usure Paysage; Close - Robert Lippok; Cadenza on the night plain - Terry RileyProduzione AB Dance Researcasso.riesco@gmail.com