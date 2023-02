Brindisi, era scomparso da tre giorni: trovato morto Aris Barletta

BRINDISI - Dal 2 febbraio il 27enne Aris Barletta era irreperibile. Oggi il tragico epilogo: Aris è stato trovato morto in mare a Brindisi. Stamani sono riprese le ricerche in mare da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoto e poco prima di mezzogiorno è stato individuato il corpo senza vita dello sfortunato giovane.L'ultima volta era stato visto, in compagnia di un amico, lungo la zona portuale del Seno di Ponente: la banchina dove è ubicato il cantiere navale “Balsamo”, poco lontano dell’ex caserma dei Vigili del fuoco a Brindisi in cui è vietato l’accesso.A denunciare la scomparsa del ragazzo brindisino erano stati i familiari. Le telecamere di sorveglianza avevano inquadrato due persone nell'area interna, quando è scattato l'allarme una era bloccata e l'altra, forse Aris, si sarebbe tuffata in mare.“Per favore fratello, ti aspettiamo, ci stai facendo stare col cuore distrutto, ritorna, qualunque cosa tu abbia fatto, ce la puoi fare a risolvere” scriveva la sorella disperata sui social.