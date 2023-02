BARI - Domenica 19 febbraio 2023, alle ore 15.30, nel campo di calcetto della Parrocchia San Giovanni Bosco, in via Saverio Altamura, al San Paolo, si disputerà un’amichevole di calcio a 5 tra le squadre rappresentative della Casa delle Culture di Bari e del progetto SAI - Sistema di accoglienza ed integrazione. Un’occasione per vivere un momento di socializzazione e di incontro attraverso lo sport con due formazioni composte dai beneficiari dei due servizi finalizzati all’accoglienza e all’inclusione.L’iniziativa è promossa dal centro polifunzionale comunale Casa delle Culture, finanziato con fondi PON Metro 2014-2020 dall’assessorato al Welfare e gestito da Medtraining in ATI con la cooperativa San Giovanni di Dio, insieme ai gestori del progetto SAI di Bari ARCI Bari ed Etnie Aps.Casa delle Culture offre servizi di accoglienza residenziale temporanea per 25 persone adulte, lo Sportello per l’integrazione socio culturale e sanitaria degli immigrati, lo Sportello di orientamento al lavoro e di orientamento legale. La struttura rappresenta un presidio per accogliere, orientare, integrare, sostenere ed educare al dialogo, alla solidarietà, alla reciprocità, e vuole essere punto d’incontro tra la realtà migrante e la cittadinanza.Per ulteriori informazioni 080 6933798 casadelleculture@reteoltre.it