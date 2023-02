ALBEROBELLO (BA) - Materie prime accuratamente selezionate, con grande attenzione per la filiera umana locale, e una produzione che strizza l’occhio alla tradizione. Questi i presupposti della rinascita di Profumi dal Ponte di Mario D’Oria, storica panetteria-focacceria-caffetteria con sede ad Alberobello (Ba). L’inaugurazione è fissata per lunedì 20 febbraio 2023 alle ore 18:00, mentre la riapertura del punto vendita e la possibilità per i cittadini di Alberobello e i turisti della città dei trulli di ritornare ad assaporarne le specialità sarà mercoledì 22 febbraio.Profumi dal Ponte non è una semplice panetteria, ma un luogo dove inebriarsi dei profumi e dei sapori di prodotti veri e genuini, dove gustare tutte le prelibatezze sfornate durante la giornata: dai cornetti del mattino a pane e focacce, dalla vasta scelta di prodotti da forno alle specialità della caffetteria.L’offerta di Profumi dal Ponte è molto ricca e spazia dalle ricette dell'autentica tradizione fornaia a quelle più originali e frutto di un attento studio in laboratorio, ed è fortemente connotata dalla passione di Mario D’Oria per le farine e per i lieviti.“La nuova apertura equivale a una rinascita, ma ha la volontà di farsi portatrice di un ideale ritorno al rispetto della storia e della tradizione, ancora più convinto e radicato, nella produzione. - sottolinea Mario D’Oria - Grande protagonista come sempre sarà il lievito madre e sforneremo prodotti realizzati con farine integrali e semintegrali, ottenute con i vecchi sistemi di abburattamento, ponendo grande attenzione alla preservazione di tutti gli elementi nutritivi, che spesso vengono decurtati in fase di setacciatura. Altra importante scelta quella di mantenere quanto più possibile il legame con il territorio, attraverso una rete di legami che predilige la filiera umana locale”.La storia di Profumi dal Ponte è fortemente connotata dalla storia di Mario D’Oria, imprenditore da sempre dedito al lavoro con la volontà di creare una realtà professionale nuova nella proposta di prodotti e nel concept lavorativo. Avvicinatosi alla panificazione fin da giovanissimo, nel 2004, a soli 24 anni, realizza uno dei suoi maggiori sogni professionali: aprire una panetteria-caffetteria-focacceria in grado di garantire una proposta gastronomica genuina in tutte le ore della giornata. In poco tempo Mario riesce con successo ad affermarsi sul mercato, fidelizzando golosamente i suoi clienti, perfezionandosi, vincendo premi e mettendo la sua professionalità agli altri come insegnante nei centri di formazione professionale e consulente, e ora impegnando tutto sé stesso in questa nuova sfida.Profumi dal Ponte è ad Alberobello in via Barsento n. 8. Tutte le informazioni sono disponibili sui profili social ufficiali.