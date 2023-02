Nell’andata le bianconere vinsero 3-0 in trasferta. In semifinale la Juventus Women sfiderà in due gare l’ Inter Femminile. La partita di andata si giocherà Sabato 4 Marzo a Milano alle 14,30. Il ritorno si disputerà Sabato 11 Marzo a Vinovo alle 14,30.

Al 20’ la Juventus Women raddoppia con Arianna Caruso su rigore concesso per un fallo di Chiara Mele su Evelina Duljan. Al 38’ Cristiana Girelli delle bianconere di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 92’ la Juventus Femminile realizza la terza rete con Cristiana Girelli su rigore dato per un fallo di Chiara Manca su Elisa Pfattner.