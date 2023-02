Serie A: il Lecce sfiderà il Sassuolo al Via del Mare







Nell’andata il Sassuolo vinse 1-0 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia. Nell’ultimo precedente in Serie A a Lecce il 3 Novembre 2019 il Sassuolo pareggiò 2-2. Nel primo tempo al 18’ i salentini passarono in vantaggio con Lapadula. Al 35’ gli emiliani pareggiarono con Toljan. Al 42’ il Lecce ritornò in vantaggio con Falco. Nel secondo tempo al 40’ il Sassuolo pareggiò con Berardi. L’allenatore del Lecce Marco Baroni dovrà rinunciare a Di Francesco squalificato. Esterni Hjulmand e Blin. Regista Strefezza. In attacco Ceesay e Banda. Nel Sassuolo sulle fasce Maxime Lopez e Henrique. Trequartista Bajrami. In avanti Berardi e Pinamonti. Arbitrerà Niccolò Baroni della sezione di Firenze.

Nella ventiquattresima giornata di Serie A il Lecce sfiderà domani al “Via del Mare” alle 20,45 il Sassuolo. Per i salentini sarà una partita insidiosa. Gli emiliani cercheranno un successo per rilanciarsi. I giallorossi pugliesi dovranno vincere per confermarsi al tredicesimo posto.