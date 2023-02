Carnevale di Putignano: concerto 'Tutti i fenomeni' rinviato per il maltempo

PUTIGNANO (BA) - Rinviato al 10 febbraio il concerto di TUTTI FENOMENI inserito nel calendario del Carnevale di Putignano 2023, previsto per questa sera nel Teatro che non c’è, la tensostruttura allestita dalla Fondazione Carnevale di Putignano in via Michele Mummolo.La decisione è stata presa d’intesa fra gli organizzatori e gli organi di sicurezza a causa del maltempo, in particolare per il forte vento che imperversa da ieri sul territorio. Le forti raffiche di vento non consentono infatti lo svolgimento dello spettacolo nel rispetto dei parametri di sicurezza indispensabili per garantire la serenità di tutti.Lo show sarà recuperato quindi venerdì 10 febbraio, alle ore 21.30, nel Teatro che non c’è.