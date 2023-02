PUTIGNANO (BA) - L’allerta meteo prevista per domani, sabato 25 febbraio, non ferma il Closing Party del Carnevale di Putignano firmato “Tutta un’altra fiaba”.La Fondazione Carnevale di Putignano conferma l’evento che prevede la presenza dei gruppi mascherati e dei carri allegorici, questi ultimi sosteranno sul percorso e saranno animati da spettacoli.Sin dal primo pomeriggio del 25 febbraio l’area evento proporrà attrazioni e occasioni di intrattenimento presso il Villaggio delle Fiabe con la Casa di Marzapane e l’installazione dell’Albero delle Fiabe, mentre i carri in cartapesta saranno già presenti sul percorso. Dalle ore 15.00 il via alla musica e al divertimento anche sul Local Stage in Largo Porta nuova con Calabritta&Friends e alle ore 16.00 sono previsti i laboratori animati per bambini (prenotazione al 328.8939456).Dalle ore 18.30 il Closing Party dei gruppi mascherati che animeranno il percorso attorno ai carri allegorici.Sul RadioCarro delle Fiabe Sbagliate per l’evento saliranno Pippo Palmieri e Wender dello Zoo di 105 e Marco e Claudia di Radio Norba.A fine spettacoli, intorno alle ore 20.30 sul palco allestito in Largo Porta Nuova, si svolgerà l’attesa proclamazione dei vincitori del Carnevale di Putignano 2023 firmato “Tutta un’altra fiaba” e scopriremo quindi a chi andrà il trofeo del carro più bello. Nell’occasione sarà svelato il nome scelto per l'alter ego che d'ora in poi affiancherà in modo ufficiale Farinella come maschera del Carnevale di Putignano.Il Closing Party vedrà infine protagonista il gruppo di musica elettronica IVREATRONIC con COSMO, FORESTA, ENEA PASCAL E LEONAR in un DJ SET dalle ore 21.00 in Largo Porta Nuova. Il gruppo di producer e DJ guidati da COSMO si prepara a far ballare il popolo del carnevale ancora per un’ultima volta.Per partecipare agli eventi del Carnevale di Putignano ticket su sito istituzionale www.carnevalediputignano.itI biglietti sono acquistabili anche nei tabacchi che espongono il sistema MOONEY.Si può anche scegliere di prenotare i biglietti online e pagarli comodamente in contanti presso uno dei 45.000 punti Mooney - bar, tabaccherie, edicole - presenti in tutta Italia.