PUTIGNANO (BA) - La Fondazione Carnevale di Putignano celebra il grande successo dell’edizione 629 mettendo a disposizione delle famiglie dei ticket speciali per il concerto evento di Francesco Gabbani, il 22 febbraio alle 21.00, nel “Teatro che non c’è”.Ottenuto il sold-out della prima area del concerto di Francesco Gabbani, ospite di punta della kermesse carnevalesca del 2023, la Fondazione ha deciso l’apertura eccezionale di un ticketing pensato appositamente per famiglie e bambini.Il concerto prevede tutti posti a sedere e si svolgerà nella tensostruttura denominata “Teatro che non c’è”, in via Michele Mummolo 88 (zona industriale) a Putignano.Appuntamento il 22 febbraio alle ore 21.00 a Putignano per celebrare insieme il successo del Carnevale di Putignano 2023 firmato “Tutta un’altra fiaba”.Ø Adulti 26 euro (+ diritto di prevendita)Ø Bambini da 7 a 14 anni ticket ridotto 10 euro (+ diritto di prevendita)Ø Bambini fino a 6 anni gratuitoPer partecipare agli eventi del Carnevale di Putignano ticket su sito istituzionale www.carnevalediputignano.itI biglietti sono acquistabili anche nei tabacchi che espongono il sistema MOONEY. Si può anche scegliere di prenotare i biglietti online e pagarli comodamente in contanti presso uno dei 45.000 punti Mooney - bar, tabaccherie, edicole - presenti in tutta Italia.