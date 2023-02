Carnevale di Putignano: posticipata causa maltempo la prima sfilata

Resta confermato il concerto di Margherita Vicario che si terrà questa sera alle 21.30 in piazza Principe di Piemonte sull'Amaro Mediterraneo Stage. I biglietti per la sfilata del 4 febbraio sono validi per assistere alla sfilata del 12 febbraio alle ore 11.00.



Info ticket:



I biglietti acquistati per la data del 4 febbraio sono validi per la sfilata del 12 febbraio.

Chi ha acquistato il ticket sfilata+concerto può utilizzarlo per partecipare all’evento con Margherita Vicario e DJ SET di stasera, e intervenire all’evento sfilata del 12 febbraio.

Per ulteriori info scrivere ad assistenza@diyticket.cloud o telefonare 06-0406 (da lunedì a venerdì ore 9.00-13.00 / 14.00-18.00).

PUTIGNANO (BA) - Posticipata per avverse condizioni metereologiche la sfilata di apertura del Carnevale di Putignano 2023 prevista per oggi pomeriggio dalle ore 18.30.Le forti raffiche di vento di oggi pomeriggio non consentono lo svolgimento della manifestazione nel rispetto dei parametri di sicurezza indispensabili per garantire il sereno corso della sfilata. Per questa ragione la Fondazione del Carnevale di Putignano, d'intesa con le autorità competenti, si vede costretta ad annullare l'evento di questo pomeriggio.