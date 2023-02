Carnevale di Putignano pronto al via: annunciati altri artisti

PUTIGNANO (BA) - Ci siamo, il 2 febbraio doppio appuntamento con i riti della tradizione: Festa dell’Orso, l’oracolo meteorologico messo in scena dall’associazione Hybris (ore 19.30 in piazza Teatro) e il Corteo dei Pazzi per l’omonimo Giovedì di Carnevale. E in serata il primo ospite artistico dell’evento. Concerto gratuito in piazza Principe di Piemonte a cura di Bandadriatica sull’Amaro Mediterraneo Stage.Da venerdì 3 febbraio il via agli eventi di rilievo nazionale. Nel Teatro che non c’è in via Michele Mummolo (zona industriale) si esibirà il comico Angelo Duro nel suo show “Sono cambiato”; evento che in pochi giorni aveva registrato l’ennesimo sold-out.Sabato pomeriggio, 4 febbraio, occhi puntati sull’Opening Party del Carnevale di Putignano, il primo grande evento con parata di maschere e carri allegorici. Accesso al percorso dalle ore 14.00 e possibilità di vivere l’esperienza del Villaggio delle Fiabe con la Casa di Marzapane, Gonfiabiland, il Circo delle Fiabe e ammirare il grande Sipario di Luci alto 20 metri da cui entreranno in sfilata i Giganti di Carta. Start alla parata dalle ore 18.30. Durante la serata è prevista animazione con il “RadioCarro delle Fiabe Sbagliate” su cui sabato 4 saranno protagonisti Fernando Proce di Procediamo di R101 e Veronica e Mauro Dalsogno di Radio Norba. E poi un Local Stage a tutto divertimento e molte altre iniziative di intrattenimento.In serata, dalle ore 21.00, sull’Amaro Mediterraneo Stage Margherita Vicario in Concerto. Ad aprire il concerto saranno I SAFARI, formazione nata dall’incontro artistico fra Alessandro De Blasio e Daniele Pertosa. Il concerto sarà seguito da un DJ SET a cura di CIAO! Discoteca Italiana che trasformerà la piazza nella più grande discoteca all’aperto d’Europa.Domenica 5 febbraio ancora grandi nomi: TUTTI FENOMENI si esibirà a partire dalle ore 21.30 nel Teatro che non c’è’. Il concerto sarà aperto dalla sperimentazione della barese KYOTOLP e aftershow con il dj set di Michele Costante.Intanto si aggiungono altri nomi di rilievo al già ricco programma del Carnevale di Putignano 2023.Il 17 febbraio dalle ore 22.00 presso il Teatro che non c’è si esibirà BAWRUT in un DJ Set a tutta elettronica e dance.Il 20 febbraio dalle ore 21.30, sempre nel Teatro che non c’è, sarà il turno di PINO D’ANGIO’ live. Mentre a chiudere il Carnevale 2023, il 25 febbraio in occasione del Closing Party sarà IVREATRONIC DJ SET dalle ore 21.00 sul Local Stage in Largo Porta Nuova. Per IVREATRONIC sul palco Cosmo, Enea Pascal, Foresta e Leonar.Per partecipare agli eventi del Carnevale di Putignano ticket su sito istituzionale www.carnevalediputignano.it