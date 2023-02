CASSANO DELLE MURGE (BA) - Grave incidente all'ingresso di Cassano delle Murge, sulla via per Santeramo. Un camion con rimorchio è uscito di strada per motivi ancora in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni, il conducente sembra aver perso il controllo del mezzo pesante a causa del fondo stradale liscio. L'uomo non è rimasto ferito. Ad intervenire sul posto i carabinieri.