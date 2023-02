Gli inquirenti hanno deciso di non sequestrare dispositivi informatici come telefoni e computer, a differenza del cellulare della donna. I litigi tra i due si erano fatti più frequenti nelle ultime settimane e si sta tentando di ricostruire con certezza gli ultimi giorni di vita dell'igienista dentale che aveva lasciato la casa protetta in cui aveva soggiornato per tornare nella sua abitazione.

SANTERAMO IN COLLE (BA) - Le perquisizioni effettuate nell'abitazione e nell'auto di Vito Passalacqua, noto commercialista e marito della 55enne Michelle Baldassarre, il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato il 9 febbraio nelle campagne di Santeramo, non hanno prodotto risultati. L'uomo, ai domiciliari per maltrattamenti alla moglie, non risulta indagato nell'inchiesta che resta aperta con l'ipotesi del suicidio.