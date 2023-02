Con un visore VR in realtà virtuale alla scoperta dell’Università: a Lecce l’esperimento con "Destinazione UCBM"

LECCE – Alla scoperta dell’Università tramite la realtà virtuale: questo il tema principale dell’appuntamento organizzato dall’Università Campus Bio-Medico di Roma alle Officine Cantelmo di Lecce. Il tour "Destinazione Ucbm" ha fatto tappa in Puglia coinvolgendo centinaia di studenti della provincia leccese. – Alla scoperta dell’Università tramite la realtà virtuale: questo il tema principale dell’appuntamento organizzato dall’Università Campus Bio-Medico di Roma alle Officine Cantelmo di Lecce. Il tour "Destinazione Ucbm" ha fatto tappa in Puglia coinvolgendo centinaia di studenti della provincia leccese.





L’orientamento universitario nell’originale versione hi-tech ha visto la partecipazione attiva dei ragazzi degli ultimi tre anni degli istituti superiori di Lecce, Maglie e Martano. Circa 300 studenti provenienti dagli istituti "Banzi Bazoli", "Cosimo De Giorgi", e "Giuseppe Palmieri" di Lecce, dal Liceo Capece di Maglie, e dall’IISS Salvatore Trinchese di Martano hanno vissuto un’esperienza di orientamento immersiva alla scoperta dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, utile ad agevolare la scelta per scegliere il corso di laurea con il quale si formeranno nei prossimi anni.

Comodamente seduti all’interno degli spazi delle Officine Cantelmo i protagonisti dell’evento hanno potuto seguire una lezione direttamente dall’interno dell’aula universitaria, partecipando a un vero meeting con i docenti, e facendo esperimenti in laboratorio insieme a un ricercatore senza alcuna necessità di muoversi dalla loro postazione. Tutto ciò grazie alla proiezione di speciali video in 4K realizzati con telecamere a 360 gradi per un’esperienza virtuale all’interno dei locali universitari.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto in dono un visore VR in realtà virtuale per immergersi nel progetto con le immagini a 360 gradi, e hanno potuto assistere alla performance di Graphic Recording dal vivo, grazie a un disegnatore professionista che in tempo reale ha raccontato le varie fasi dell’evento.

Tramite il tour "Destinazione Ucbm" l’Università Campus Bio-Medico di Roma si pone come obiettivo quello di far conoscere agli studenti la sua offerta formativa, oltre alle strutture didattiche, e alle attività extracurriculari. Allo stesso tempo i ragazzi possono sperimentare la metodologia d’insegnamento altamente esperienziale scelta dall’ateneo, basata sulla ricerca e centrata sulla formazione integrale della persona. Le attività svolte dagli studenti delle scuole di Lecce e provincia presenti sono state illustrate e guidate dalla presenza della professoressa Laura De Gara, prorettrice alla didattica e vicaria del Rettore, dal responsabile dell’ufficio orientamento universitario e dal professor Mauro Capocelli, docente universitario di ingegneria chimica. Le testimonianze sull’esperienza accademica da parte degli studenti di successo e il quiz di valutazione hanno arricchito ulteriormente le esperienze vissute dai ragazzi durante l’appuntamento.

L’Università Campus Bio-Medico di Roma, nata nel 1993 e che quest’anno festeggia il suo trentennale, sorge nella zona sud di Roma all’interno della Riserva naturale regionale di Decima Malafede e utilizza strutture di recente costruzione integrate con la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Offre 14 corsi di Laurea che spaziano dalla medicina alle professioni sanitarie, all’ingegneria, alle scienze della alimentazione e nutrizione, oltre a una vasta gamma di Master e corsi Post Lauream. I corsi di Laurea Ucbm puntano a una formazione multidisciplinare, internazionale e guardano fortemente alla ricerca scientifica in un’ottica di innovazione e sostenibilità finalizzata al raggiungimenti di risultati a favore del benessere della persona.

Secondo i dati del rapporto Almalaurea 2022, realizzato nel 2021 sui laureati del 2020, tra i laureati Ucbm di secondo livello il tasso di occupazione a un anno dal conseguimento del titolo è pari all’80,7 per cento, di 5 punti superiore alla media nazionale che è del 75,7 per cento. Il tasso di occupazione dei laureati Ucbm dopo cinque anni dalla Laurea invece è del 94,3% anche in questo caso ben superiore alla media nazionale che è dell’89,9 per cento.

Secondo le ultime rilevazioni dell’Agenzia nazionale per la valutazione della ricerca scientifica (ANVUR) che ha analizzato oltre 182mila pubblicazioni scientifiche con il contributo di più di 65mila ricercatori italiani, l’Università Campus Bio-Medico di Roma si posiziona all’undicesimo posto in assoluto tra gli atenei italiani, accanto ai più importanti e antichi del Paese, con posizioni di eccellenza in settori come la Clinica chirurgica integrata (primo posto assoluto), le Scienze biologiche (secondo posto) e l’area di Fisiologia (quarto posto).