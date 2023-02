A consacrare il passaggio il convegno “La Destra al Governo del Paese e del territorio”, a cui hanno preso parte i vertici nazionali e regionali di FdI. “Nel 1992 mi sono iscritto al Fronte della gioventù e ho partecipato alla fondazione di Alleanza nazionale: ne sono stato consigliere comunale e capogruppo per più mandati – ha raccontato Damascelli -. Sin da ragazzino mi sono sempre battuto per promuovere e difendere i valori, le idee e le posizioni della destra italiana, nei territori, nelle regioni e nei comuni, e così continuo oggi. Fratelli d'Italia rappresenta, per me, il mio essere politico, qui ritrovo i valori in cui credo e mi riconosco”.







“L'ingresso di Domenico Damascelli, lo definisco un ritorno a casa, perché Domenico proviene da una storia sempre marcatamente dalla stessa parte che era quella della destra sociale, nazionale, popolare, che era in passato Alleanza nazionale – ha commentato il Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato -. Lo definisco un ritorno all’origine, in coerenza, perché Damascelli si è mantenuto sempre all'interno di un altro partito del centro destra: oggi ritiene opportunamente di ritornare a casa, conscio del fatto che c'è tanto da fare per il nostro territorio”.

Damascelli “lo conosco da tantissimi anni: conosco la passione, la dedizione, la competenza che mette nel suo impegno politico e penso – ha aggiunto il Ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto -, che la sua sia una adesione molto importante anche per poter rafforzare la presenza sul territorio. È una questione di cui dobbiamo occuparci – ha concluso -, sempre nella consapevolezza che oggi siamo un partito di maggioranza di governo, che abbiamo le percentuali, come hanno testimoniato le ultime elezioni di Lazio e Lombardia, che confermano i sondaggi e quindi abbiamo un compito molto importante sui territori, per allargare questa base e, soprattutto, di avere un gruppo dirigente all'altezza di questi numeri”. Damascelli affronterà il nuovo percorso assieme agli “amici di sempre e non solo, assieme a tanti esponenti del territorio e amministratori comunali”: “tanti nuovi amici cominceranno a condividere questo percorso da diversi comuni della provincia di Bari e nel mio comune il gruppo di Fratelli d’Italia quadruplicherà la sua presenza, perché altri tre consiglieri comunali, Francesco Toscano e Carmela Rossiello, oltre a me, aderiranno a Fratelli d’Italia: diventeremo il gruppo più numeroso del Comune di Bitonto”.

BARI - “Oggi per me oggi è un grande giorno, non solo un ritorno a casa, ma la mia collocazione naturale. Per noi è una festa: quella di un gruppo che aderisce con grande entusiasmo a Fratelli d’Italia. Quando ho visto rivivere quel simbolo, che contiene quella fiamma, è iniziato a battermi il cuore. Da quel momento ho cominciato a seguire Fratelli d’Italia e sono felicissimo che questo partito sia meritatamente al governo del Paese”. Lo ha detto a Bari Domenico Damascelli (già consigliere regionale), entrato oggi a far parte del partito.