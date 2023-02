BARI - Il Comitato direttivo Anci Puglia, nella riunione di ieri, ha affrontato il tema dell’Autonomia differenziata. Per il presidente Ettore Caroppo: “Al di là delle posizioni ideologiche il tema va affrontato dal punto di vista dei sindaci e delle implicazioni negative per i comuni del sud, soprattutto per i più piccoli, sul piano delle risorse finanziarie e del personale. Si andrebbe incontro ad un ulteriore divario tra livelli istituzionali sovracomunali e comuni. Un rafforzamento del regionalismo inoltre, nuocerebbe oltremodo ai Comuni pugliesi, già fortemente penalizzati dalla disastrosa situazione di carenza personale e dall’incomprensibile vincolo di ineleggibilità per i sindaci alle regionali.Quindi, serve un coinvolgimento concreto degli enti locali, peraltro prescritto dalla Costituzione, per evitare un ulteriore accentramento regionale di competenze legislative ed amministrative. Infine, ritengo fondamentale definire preventivamente i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), i diritti civili e sociali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale costituzionalmente e questo condiziona l’autonomia differenziata anche per l’allocazione delle relative risorse.”Su proposta del presidente Caroppo, il Comitato direttivo Anci Puglia predisporrà a breve un documento che esprime formalmente la posizione dei Comuni pugliesi sull’Autonomia differenziata.