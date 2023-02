Coppa Italia Serie C: il Foggia eliminato ai rigori dalla Juventus Next Gen





Nel secondo tempo al 7’ la Juventus Next Gen passa in vantaggio con Huijsen con un siluro da venti metri. Nessuna emozione per il resto, necessari i tempi supplementari e i rigori. Ai calci di rigore per il Foggia decisivo l’errore di Di Noia che si fa parare la conclusione dal portiere Crespi. Per i dauni segnano Costa Bjarkason e Ogunseye. Per i bianconeri determinante il rigore realizzato da Iocolano. Segnano inoltre Huijsen Palumbo Compagnoni e Savona. Nell’andata il Foggia vinse 2-1 allo “Zaccheria”.





In finale la Juventus Next Gen sfiderà il Vicenza. Nell’altra semifinale di ritorno i veneti vincono 4-1 al “Menti” dopo i tempi supplementari con l’Entella. I tempi regolamentari terminano 1-0 per il Vicenza. Nell’andata l’ Entella vinse 1-0 a Chiavari.

Nella semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C il Foggia perde 5-3 ai rigori al “Moccagatta” di Alessandria con la Juventus Next Gen ed è eliminato. I bianconeri si qualificano per la finale. I tempi regolamentari e i supplementari terminano 2-1 per la Juventus Next Gen. Nel primo tempo al 7’ i dauni passano in vantaggio con Costa con una conclusione di sinistro. Al 42’ I bianconeri pareggiano con Huijsen con un tocco di destro.