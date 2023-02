SEUL - Rimane alta la tensione nel Pacifico, con la Corea del Nord che oggi ha lanciato due nuovi missili balistici a corto raggio. Lo hanno reso noto i militari sudcoreani, comunicando, tramite il Joint Chief of Staff di Seoul, di “aver rilevato due missili balistici sparati dalle aree di Sukchon nella provincia di South Pyongan tra le 7:00 e le 7:11 di questa mattina”.Successivamente, la stessa Pyongyang ha confermato il lancio, parlando di un “attacco nucleare tattico” che potrebbe distruggere completamente le basi aeree nemiche. Si tratta del secondo lancio balistico nordcoreano in 48 ore, dopo quello effettuato sabato con un missile balistico intercontinentale (ICBM) in risposta a un'esercitazione militare pianificata da Washington e Seoul. Il lancio di questo missile balistico intercontinentale, che secondo Tokyo ricadeva nella zona economica esclusiva del Giappone, ha spinto ieri Stati Uniti e Corea del Sud a organizzare manovre aeree congiunte.Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha espresso forte condanna nei confronti del nuovo lancio, ha riferito un portavoce delle Nazioni Unite. Guterres ha poi invitato Pyongyang a cessare le "azioni provocatorie". Su richiesta del primo ministro giapponese Fumio Kishida, intanto, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà d'urgenza domani pomeriggio a New York.