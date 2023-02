via Pallacanestro Brescia fb





Nel primo quarto il Brescia prevale 17-16. Nel secondo quarto i lombardi si impongono di nuovo 40-30. Nel terzo quarto il Brescia trionfa 61-51. Migliori marcatori, nel Brescia Amedeo Della Valle 26 punti e l’americano John Petrucelli 13. Nella Virtus Bologna Marco Belinelli 24 punti e il georgiano Tornike Shengelia 12.

- Il Brescia vince la Coppa Italia di basket maschile. Supera in finale al “Pala Alpi Tour” di Torino 84-76 la Virtus Bologna. Prima storica Coppa Italia per la squadra lombarda. Gli emiliani non riescono a vincere questo trofeo. L’ultima Coppa Italia in cui la Virtus Bologna trionfò è stata nel 2002.