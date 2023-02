Costa apre le vendite per le crociere 2024

GENOVA – Costa Crociere presenta i suoi itinerari per il 2024. Da domani sarà possibile prenotare, in agenzia di viaggio o direttamente sul sito www.costacrociere.it, anche le crociere in partenza da Pasqua a fine novembre del prossimo anno, che proporranno una vasta scelta di vacanze nel Mediterraneo e in Nord Europa. Inoltre, nei prossimi giorni sarà disponibile la nuova edizione del Giro del Mondo, che partirà a dicembre 2024 con un itinerario davvero speciale. – Costa Crociere presenta i suoi itinerari per il 2024. Da domani sarà possibile prenotare, in agenzia di viaggio o direttamente sul sito www.costacrociere.it, anche le crociere in partenza da Pasqua a fine novembre del prossimo anno, che proporranno una vasta scelta di vacanze nel Mediterraneo e in Nord Europa. Inoltre, nei prossimi giorni sarà disponibile la nuova edizione del Giro del Mondo, che partirà a dicembre 2024 con un itinerario davvero speciale.





Tre navi saranno dedicate al Mediterraneo occidentale, per crociere di una settimana che visiteranno alcune delle più belle destinazioni in Italia, Francia e Spagna: le gemelle di ultima generazione Costa Smeralda e Costa Toscana, e Costa Pacifica. Costa Smeralda partirà da Genova tutti venerdì, a partire dal 22 marzo, per visitare Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. Costa Toscana sarà invece a Savona tutti i sabati, da fine marzo, per un itinerario che farà tappa a Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca, Palermo, Civitavecchia/Roma. Nel corso della stagione estiva al posto di Palma ci sarà Ibiza, una delle isole più belle e richieste del Mediterraneo. Dal 5 maggio Costa Pacifica sarà a Savona ogni domenica, per andare alla scoperta di Civitavecchia/Roma, Ajaccio (Corsica), Palma di Maiorca, Valencia e Marsiglia, con La Spezia che sostituirà Ajaccio in autunno.





Costa Deliziosa navigherà nel Mediterraneo orientale, con un itinerario che comprende Marghera/Venezia, Bari, le splendide isole greche di Santorini, Mykonos, e Katakolon. Confermate anche le crociere da Taranto e Catania, dirette nelle isole greche e a Malta, la cui vendita sarà aperta nelle prossime settimane.





In Nord Europa, durante l’estate, navigheranno tre navi, Costa Favolosa, Costa Fascinosa e Costa Diadema, per crociere che porteranno a scoprire paesaggi spettacolari da un punto di vista unico. Costa Diadema offrirà crociere di una settimana da Kiel, dirette a Copenaghen e nei fiordi norvegesi. Costa Favolosa proporrà quattro diversi itinerari, da Amsterdam, che visiteranno la Groenlandia, Islanda, Inghilterra e Irlanda, e le isole Lofoten. Costa Fascinosa sarà dedicata a crociere di 12 giorni a Capo Nord, e di 9 giorni in alcune delle più belle città del Baltico, come Stoccolma, Helsinki, Tallinn e Riga.

Per chi ha solo pochi giorni a disposizione, in primavera e autunno ci sono le minicrociere nel Mediterraneo occidentale, di 3 e 4 giorni, con Costa Pacifica e Costa Fascinosa. In autunno, con Costa Diadema e Costa Favolosa, si viaggerà nel Mediterraneo e oltre, per visitare le isole Canarie, con un itinerario di due settimane, oppure Lisbona o il Marocco, con crociere di 10 giorni. Da non perdere, in primavera, la crociera di Costa Fascinosa alle isole Azzorre.





L’edizione 2025 del Giro del Mondo, con Costa Deliziosa, circumnavigherà il globo prevalentemente nell’emisfero australe, visitando Terra del Fuoco, Polinesia, Nuova Zelanda, Australia e Sud Africa. Per la prima volta la partenza sarà a inizio dicembre 2024, per godersi le feste natalizie in crociera. La notte di Capodanno a Rio de Janeiro sarà indimenticabile, con lo spettacolo dei fuochi d'artificio dalla spiaggia di Copacabana.





Con l’apertura vendite degli itinerari 2024 ha fatto anche il suo debutto un nuovo sistema di categorizzazione delle cabine in base alla loro posizione, dimensione, ponte e prossimità alle aree comuni, che insieme al "room selector" consentirà di scegliere la propria cabina preferita all’interno di ogni nave.