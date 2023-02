MANFREDONIA (FG) - Dramma ieri sera a Manfredonia dove una donna di 86 anni è deceduta in un incendio scoppiato nella sua abitazione al piano terra di via San Francesco. Secondo le prime informazioni, l'anziana è stata avvolta dalle fiamme a causa di una scintilla di una stufa elettrica e che ha fatto prendere fuoco ai suoi vestiti.Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del pensionato. Al via le indagini della polizia.