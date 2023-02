Sulla dinamica dell'incidente indaga la Polizia Stradale.

BARLETTA (BT) - Grave frontale ieri pomeriggio sulla SS16 Adriatica, tra Trani e Barletta, a pochi passi dal Santuario della Madonna dello Sterpeto. Per motivi ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. Una di queste si è ribaltata e l'altra, invece, è finita in un dirupo. Un impatto talmente violento che i soccorritori giunti sul posto hanno subito ipotizzato il peggio.Gli occupanti delle auto, fortunatamente, sono rimasti solo feriti. Tra loro c'è anche un 15enne di Barletta. Tre sono stati trasportati all'ospedale Dimiccoli di Barletta e le loro vite non sarebbero in pericolo. Un altro ferito, un anziano con patologie pregresse, è al Bonomo di Andria.