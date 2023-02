LOCOROTONDO (BA) - Si svolgerà sabato 11 febbraio 2023 alle ore 9:30 in sala consiliare in prima seduta urgente, e lunedì 13 febbraio 2023 alla stessa ora in seconda convocazione, il Consiglio Comunale di Locorotondo. Saranno discussi i seguenti punti all'ordine del giorno:Richiesta Gruppo Consiliare Innova Locorotondo di convocazione Consiglio Comunale monotematico in seduta straordinaria ex art. 21 Regolamento Consiglio Comunale – art. 39 com. 2 TUEL 267/2000 sulla situazione dei ritardi dell'Ufficio Tecnico in merito alle pratiche edilizie (prot. 1543/2023); Mozione Gruppo Consiliare Innova Locorotondo per la riorganizzazione operativa dell'Ufficio Tecnico comunale di Locorotondo; Mozione Gruppo Consiliare Innova Locorotondo per l'istituzione di un osservatorio trimestrale sullo stato di avanzamento delle pratiche edilizie nell'ambito dell'Ufficio Tecnico comunale di Locorotondo (prot. 2481/2023); Interrogazione Gruppo Consiliare Innova Locorotondo sulle tempistiche di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate (DPR 31/2017) (prot. 2485/2023); Interrogazione Gruppo Consiliare Innova Locorotondo sulle modalità di invio delle pratiche edilizie relative alle reti infrastrutturali inerenti il territorio del Comune di Locorotondo (AQP, ENEL, GAS, TELECOM,...) (prot. 2486/2023); Interrogazione Gruppo Consiliare Innova Locorotondo sui dati pratiche edilizie 2020-2021-2022 (prot. 2487/2023); Mozione Gruppo Consiliare Innova Locorotondo per introduzione della tassa di soggiorno nel Comune di Locorotondo per l'infrastrutturazione dei parcheggi e servizi igienici (prot. 2112/2023); Interrogazione Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle su “Cittadinanza Onoraria Liliana Segre” (prot. 2304/2023); Interrogazione Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle su "locali comunali via Mercato"; Mozione Gruppo Consiliare Innova Locorotondo per l'istituzione di una Commissione di indagine sull'Ufficio Tecnico comunale di Locorotondo ex art. 19 Regolamento Consiglio Comunale.