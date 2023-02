LECCE - Momenti di paura nel leccese dove una bambina di un anno è rimasta ustionata, con lesioni di secondo grado al tronco e al volto, per aver ricevuto sul proprio corpo il recipiente con l'acqua bollente con cui qualcuno in casa stava preparando una tisana. Il dramma si è consumato ieri sera a Corsano. La piccola è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale. Vista la gravità delle ustioni, però, è stata trasferita al Policlinico di Bari.