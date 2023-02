Equirria a Torre Alemanna, un laboratorio per realizzare foglie d’argilla

CERIGNOLA (FG) - Gli Equirria sono antiche celebrazioni romane in onore di Marte, festività che segnavano il passaggio dalla stagione invernale a quella primaverile. A Roma una corsa di cavalli si svolgeva al Campo Marzio ogni febbraio. Per cominciare a invocare l’arrivo della primavera, Torre Alemanna organizza domenica 26 febbraio 2023 un laboratorio artigianale per la realizzazione di foglie d’argilla. Una scelta dettata anche dal fatto che il motivo floreale è una delle decorazioni tipiche delle ceramiche esposte nel Complesso Museale di Borgo Libertà, a pochi chilometri da Cerignola.I partecipanti al laboratorio, dopo aver modellato le foglie, le coloreranno utilizzando i colori a tempera. Così che un fogliame variopinto sarà la prima immagine della primavera alla domus teutonica. Il laboratorio si svolgerà domenica 26 febbraio con inizio alle ore 17.30.torrealemanna@reteoltre.it; 392.9927977Torre Alemanna è uno tra i pochi insediamenti fortificati dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente nell’area mediterranea. “Equirria” è organizzata dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, che anche attraverso questa iniziativa vuole favorire la conoscenza di questo gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende di cavalieri legati all'imperatore Federico II, oggi sede del Museo delle ceramiche del XV-XVI secolo.