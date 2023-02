via Juventus fb

TORINO - Pareggio amaro per la Juventus che non vince all'andata contro il Nantes. In vantaggio con il gol di Vlahovic, i bianconeri sono stati raggiunti nella ripresa dal gol in contropiede di Blas e poi hanno avuto l'amaro in bocca nel finale per un netto rigore non concesso dall'arbitro. La qualificazione verrà decisa al ritorno in Francia tra una settimana.