BARI - E' stata una serata fortunatissima per gli appassionati del SuperEnalotto e soprattutto per i 90 vincitori del '6' da record. Nell'appuntamento serale con l'estrazione del SuperEnalotto - segnala l'agenzia Agimeg - è finalmente caduto il jackpot del premio di prima categoria, che mancava dal 22 maggio del 2021.Il super premio da 371.133.424,51 euro è stato centrato ancora una volta con la Bacheca dei Sistemi di Sisal. Ben 90 giocatori si sono divisi il jackpot, spendendo ciascuno una quota di appena 5 euro e portandosi a casa oltre 4,1 milioni di euro. Per la precisione 4.123.704,71 euro.Le vincite più alte di sempre al SuperEnalotto:371.133.424,51 il 16/02/2023 nella Bacheca dei Sistemi209.160.441,54 il 13/08/2019 a Lodi177.729.043,16 il 30/10/2010 nella Bacheca dei Sistemi163.538.706,00 il 27/10/2016 a Vibo Valentia156.294.151,36 il 22/05/2021 a Montappone sb/AGIMEG