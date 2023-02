Fiorentina-Cremonese, prima semifinale di Coppa Italia

- Espugnando l'Olimpico per 1-2, nella serata di mercoledì 1 febbraio 2023, la Cremonese elimina la Roma dalla Coppa Italia e accede alla relativa semifinale, dove affronterà la Fiorentina che nel primo Quarto di Finale andato poche ore prima al Franchi di Firenze ha sconfitto il Torino per 2-1. Per la seconda semifinalista che affronterà l'Inter, si dovrà attendere la vincente di Juventus-Lazio in programma alle ore 21 di giovedì 2 febbraio all'Allianz Stadium di Torino.