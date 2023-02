Festival di Sanremo blindato per gli anarchici

credits: Polizia di Stato





Ai congegni elettronici precedentemente menzionati, si aggiungeranno unità speciali con reparti prevenzione crimine, unità antiterrorismo, specialisti della cybersicurezza e 150 agenti che si aggiungeranno ai 100 già operativi nel territorio sanremese.





Attivata anche l'unità di crisi presso il Commissariato della Polizia di Stato in Sanremo, composta dai rappresentati di tutte le forze dell'ordine e dalle componenti della Rai. E' quanto definito dal Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto Valerio Massimo Romeo presso la Prefettura di Imperia nella giornata di mercoledì 1 febbraio 2023.

- Le azioni anarchiche messe in atto nei giorni scorsi per il caso Cospito mettono in allarme il Festival di Sanremo. Per la 73ma edizione, in programma da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023, è stato approntato un articolato sistema di controllo a partire dall'istituzione della zona rossa intorno al Teatro Ariston e agli altri luoghi collegati alla rassegna canora, dove verranno applicati serrati controlli con l'ausilio di metal detector e telecamere di videosorveglianza.