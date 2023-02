Foggia, raccolta rifiuti tra Corso Roma e Via Zuretti

FOGGIA - Sono tornati all’azione i volontari de La Via della Felicità di Foggia. Questa volta tra Corso Roma e Via Zuretti per la consueta raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le vie e le aree verdi della città.All’arrivo dei volontari una nuova cittadina si è unita al gruppo a cui è stato dato il benvenuto: la signora Caterina.Dunque muniti di guanti, pinze e sacchi i volontari hanno raccolto una ventina di sacchi di rifiuti abbandonati tra cui moltissima plastica, cartacce, lattine, bottiglie e anche delle taniche.Marina Biancardino, responsabile de La Via della Felicità di Barletta, ha affermato che: “Un aspetto piacevole dell'esperienza odierna, sono state le tante persone che ci hanno fermato per ringraziarci ed incoraggiarci ad andare avanti. La nostra città può essere bella e pulita, l'ambiente in cui viviamo può essere sano e vivibile, ma tanto dipende da noi e i nostri comportamenti quotidiani. Facciamoci caso!".Infatti in volontari hanno ricevuto anche il caffè offerto dal Café Prestige di Via Turetti, che hanno molto apprezzato.Infatti, La Via della Felicità prende spunto dall’omonima guida scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard che nel capitolo 12, intitolato “Aiuta ad Aver Cura del Pianeta”, ci suggerisce: “L’idea che ognuno di noi possieda una parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura, può sembrare esagerata e, a qualcuno, piuttosto irreale. Ma al giorno d’oggi ciò che accade dall’altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua.”Il prossimo intervento si terrà Domenica prossima in mattinata per ripulire un’altra area verde di Foggia!Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com