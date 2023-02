Venti forti sulla Puglia: allerta gialla

BARI - Prosegue l'ondata di maltempo sulla Puglia. Dalle prime ore di domani, lunedì 06 febbraio, e per le successive 9-12 ore, persisteranno venti da forti a burrasca settentrionali, sulla Puglia e sui settori ionici ed appenninici di Basilicata e Calabria. Lo rende noto la Protezione civile.Dalle ore 08:00 di domani, lunedì 06 febbraio, e per le successive 12 ore, persisteranno venti da forti a burrasca settentrionali.Dalle ore 08:00 del giorno 6 febbraio, e per le successive 12 ore, e' prevista allerta gialla per rischio vento su tutta la Puglia.