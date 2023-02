Serie B: esonerati gli allenatori Cannavaro, Bucchi e Clotet

L’ Ascoli ha esonerato il tecnico Cristian Bucchi per il quale è stata determinante la sconfitta 3-0 al “Tombolato” con il Cittadella. La squadra marchigiani ha ottenuto solo un punto nelle ultime cinque partite. Per il sostituto si fanno i nomi di Diego Lopez e Roberto Breda. L’Ascoli ha 26 punti insieme al Perugia e al Como.

Il Brescia ha esonerato il tecnico spagnolo Pep Clotet dopo la sconfitta 4-0 al “Curi” con il Perugia. Per i lombardi è stata la quarta sconfitta consecutiva. Per il sostituto si fa il nome di Serse Cosmi. Il Brescia è in zona play out con 25 punti. Per il Benevento è stata la quarta sconfitta nelle ultime cinque gare. La squadra campana potrebbe essere affidata provvisoriamente al tecnico della Primavera Gennaro Scarlato in attesa di scegliere il nuovo allenatore. Il Benevento è penultimo con 23 punti.

In Serie B dopo le partite di ieri della ventitreesima giornata sono stati esonerati tre allenatori. Il Benevento ha esonerato il tecnico Fabio Cannavaro. Per l’ ex calciatore che fu campione del mondo nel 2006 con l’ Italia in Germania, è stata decisiva la sconfitta dei campani 2-1 al “Vigorito” con il Venezia.