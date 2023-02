Foggia, tornano in azione i volontari de La Via della Felicità





Marina Biancardino, responsabile dell'iniziativa, vuole ricordare le parole dell'autore della guida al buon senso La Via della Felicità, da cui prende spunto l'iniziativa: "Noi influenziamo molte persone. Questa influenza può essere buone o cattiva." […] "La via della felicità richiede che si dia un buon esempio agli altri."

È per questo motivo che La Via della Felicità ha deciso di collaborare anche con i più piccoli, così da creare in loro già una consapevolezza di rispetto ambientale dando loro un buon esempio.

Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com

FOGGIA - Anche questo week-end il gruppo di cittadini volontari de La Via della Felicità di Foggia si è riunito per un altro intervento di raccolta rifiuti. Questa volta sono state ripulite le strade e aiuole di Viale Francia e Via Spagna dove i volontari hanno raccolto plastica, lattine, cartacce, pezzi di polistirolo, bottiglie di vetro e molto altro.Durante l’intervento de La Via della Felicità, diversi passanti e cittadini si sono fermati per ringraziarli e per chiedere maggiori informazioni.Oltre a questo, una nuova collaborazione si è creata: Sabato 4 Marzo alle ore 11:30 verrà effettuato un intervento dai volontari in collaborazione con gli studenti della classe 1Q del Liceo Marconi dove insieme si occuperanno di ripulire un’altra area verde della città.