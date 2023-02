Ancora una delle percentuali d’ascolto più alte di sempre e un picco di oltre 16 milioni di telespettatori per la seconda serata del Festival di Sanremo 2023: la seconda serata del 73° Festival di Sanremo fa nuovamente registrare su Rai 1 un grandissimo risultato con 10 milioni 545 mila spettatori con uno share del 62.3 per cento. La prima parte (21.18 - 23.37) ha avuto 14 milioni 087 mila spettatori, con uno share del 61.1 per cento, mentre la seconda parte (23.40 - 01.40) è stata vista da 6 milioni 352 mila telespettatori, con uno share del 65.6 per cento. Il picco di ascolto alle 21.42 con 16 milioni 693 mila, quello di share all’1.24 con il 71.2 per cento. Dopo il Festival il “Viva Rai2! Viva Sanremo!” di Fiorello – dall’1.40 all’1.59 – è stato visto da 2 milioni 497 mila persone con uno share del 60.1.

Da segnalare anche “Sanremo Start” (dalle 20.43 alle 21.12) con 12 milioni 278 mila spettatori e uno share del 49 per cento, mentre “Prima Festival” (dalle 20.34 alle 20.42) ha avuto 8 milioni 932 mila spettatori e il 38.9 di share.

Complessivamente, rispetto all’edizione 2022, la seconda serata del 73° Festival di Sanremo cresce del 6,5% di share con un ascolto che - nella fascia oraria di sovrapposizione, dalle 21.30 alle 00.40 - ha registrato mezzo milione di ascolto medio in più: 11 milioni 733 mila contro gli 11 milioni 231 mila dello scorso anno.

Nuovo record per RaiPlay nella seconda serata del Festival di Sanremo2023: l'ascolto medio digitale (AMR-D) della diretta streaming Rai1 di ieri sera diventa. Infatti. l’evento non sportivo più visto dall’avvio della misurazione Auditel Online, superando la prima serata del Festival 2023: sono stati 327.000 device collegati nel minuto medio, un dato in crescita del 43% rispetto alla seconda serata dell'edizione 2022.

La diretta streaming della seconda serata Festival di Sanremo 2023 ha generato 1,7 milioni di visualizzazioni, in crescita del 74% rispetto al 2022. Il picco di device attivi nel minuto è stato registrato alle 22.11 con 459.000 device collegati, durante l’esibizione di Lazza.

In grande crescita anche il consumo dell'offerta on demand: nelle prime due giornate del 7 e 8 febbraio i contenuti di Sanremo 2023 hanno generato 7,8 milioni di visualizzazioni on demand, registrando un aumento del 54% rispetto alle prime due giornate del Festival 2022.

E nonostante durante la serata di ieri ci siano stati ben due momenti “down” su Twitter e su Instagram tra le 22.20 e le 24.00 circa, il Festival di Sanremo continua a registrare una netta crescita anche in termini di interazioni social: ieri sono state 8,8 milioni le interazioni nelle 24 ore, con un aumento del 46% rispetto alla seconda giornata del 2022. Ottima performance anche per gli account social Rai, con oltre 2,2 milioni di reactions.

Con le interazioni generate ieri, il totale delle interazioni generate dal Festival nelle prime due giornate è pari a 20,9 milioni, in crescita del 78% rispetto allo stesso periodo del 2022. Su TikTok sono circa 449 milioni le visualizzazioni dell’hashtag #Sanremo2023.

RaiNews.it, inoltre, ha raggiunto ieri ilo record storico di oltre 8 milioni e 500 mila pagine viste e quasi 5 milioni di utenti unici.

Grande interesse del pubblico anche per le trasmissioni Rai che raccontano il Festival.

Su Rai 1 “Uno Mattina” ha totalizzato il 28,1% di share (1 milione 532 mila), “Storie Italiane” è stato visto da 1 milione 580 mila spettatori con il 29,1% di share e a seguire “E’ sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici e il collegamento da Sanremo con i Pooh ha catalizzato l’attenzione di 2 milioni 138 mila (19% di share). Sempre sul primo canale “Oggi è un altro giorno” con Serena Bortone ha ottenuto il 21,3% (2 milioni 417 mila). Ottimo risultato anche per “La vita in diretta” che è stata vista da 3 milioni 94 mila persone con il 25,2% di share.

Su Rai 2 si comincia presto al mattino con “Viva Rai 2! Viva Sanremo” che raggiunge il 14,7% di share (743mila spettatori) e “E viva il Videobox” con il 3,3% e 185mila spettatori. Nel pomeriggio “BellaMà” con il racconto del Festival di Gianfranco Agus e Gianmaurizio Foderaro ha ottenuto il 6,6% di share (659mila) e “Nei tuoi panni” ottiene il 4,7% (504mila).

Sul terzo canale “Muschio Selvaggio” con Fedez e Sal che raccontano retroscena e siparietti sulla kermesse musicale si attesta sul 3,1% con 453mila spettatori.