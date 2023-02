I proverbi secondo la poetessa Anna Maria Martucci

In occasione della presentazione al Salotto Culturale di “Palazzo Recupero” di Martina Franca, animato da Teresa Gentile e Cinzia Cofano, del mio saggio “Storie, curiosità, proverbi e... arte” (WIP Edizioni), la poetessa Anna Maria Martucci, declamò una lirica sui proverbi, a me dedicata, che mi piace condividere con i lettori per le considerazioni in essa contenute e ringraziarla per il gentile omaggio.Anna Maria Martucci scrive sia in lingua che in dialetto di Martina Franca e le sue liriche sono caratterizzate da un linguaggio trasparente, fluido e raffinato. Sono poesie che non propongono nostalgie del passato ma speranze per il futuro.di Anna Maria MartucciEssere se stessi:una grande conquista in un mondo che cerca di cambiarci.Prevale il virtuale, si accantona il cartaceo.Addio lettere d‘amore profumate.Amicizie virtuali mai il calore di un abbraccio conosceranno.Al mondo reale si ruba del tempoe il fluire della clessidra è inevitabile.Si appare come arcobaleni in gabbia.Genitori lungimiranti alla ricerca di una crescita equilibrataper i loro figliuoli, al passo col tempo,tra eccesso virtuale e desiderio ancorato alla realtà.Bellezza valoriale ereditata in pillole di saggezza,si cerca di tramandare.Lungi da ideali di bellezza stereotipata.Pelli tatuate alla ricerca della propria identità.Eccessi esagerati lasciano pochi spazi sulla pelleche come un archivio conserva le tracce della propria storia.Lasciamo spazi vuoti per le emozioniperché proprio sulla pelle, affioreranno i brividi e lì si poseranno.Grandi valori e fede profonda terranno lontano conflitti e violenze.Nello scrigno dei proverbi tra i tesori più belli dei nostri avirintracceremo i valori, dove trionferanno sempre l’amore, l’onestà e il rispetto.Tutta la loro saggezza è racchiusa lì.Ma è racchiuso anche il segreto della vita? Certo.Comportarsi come gli alberi:cambiare le foglie ma conservare le radici.Solo le radici salde non ci faranno temere il vento.Libertà di idee ma legate sempre ai sani principi, ai valoricome bussola ad indicare la giusta direzione.Di insegnamenti, tratti dalle loro esperienze facciamone tesoro.L’ arte per comunicarci la saggezza la ritroviamo nei proverbi.E per non essere delusi dalla vita “Aspettiamoci tutto da tutti e niente da nessuno”.Abbiamo bisogno di voci che risuonano nella nostra menteche ci mettano in guardia in questo mondo bello ma a volte crudele.E come diceva sempre il mio gran maestro di vita,mio padre: “Chi di speranza vive disperato muore”.Conta solo su te stesso e adoperati.Solo così ciò che attendiamo potrà accadere.Bisogna però credere che qualcosa di straordinario potrà sempre avvenireche i sogni si potranno avverare e che i miracoli esistonoin questo mondo dove i valori diventeranno il nostro destino.L'immagine è dell'artista Marialuisa Sabato.