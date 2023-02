Dal 3 Marzo sarà disponibile il primo album ufficiale de iBeatiPaoli anticipato dal brano ‘Com’è profondo il mare’ riarrangiato e ricantato insieme a Lucio Dalla.

Il gruppo è riuscito, in più di vent'anni di attività, a trasformare in musica, la cultura, le contraddizioni e le mille sfumature della Sicilia, facendolo sempre in modo innovativo e autentico, coniugando tradizione e sperimentazione, tanto da fare innamorare del progetto il grande Lucio Dalla, che li volle accanto per diverse collaborazioni.

Il cantautore bolognese, definì un concerto de iBeatiPaoli "l'atterraggio di un U.F.O.", affascinato dalla capacità della band di stupire e conquistare qualsiasi pubblico.

Nell'album, oltre a sette canzoni originali del gruppo, due brani di Dalla: "Siciliano" e "Com'è profondo il mare", in due vesti totalmente riarrangiate da iBeatiPaoli e cantate insieme al compianto cantautore, che si prestò alla registrazione delle voci inedite.

A Bologna, dal 1° marzo al 5 marzo, buon compleanno Lucio!

In occasione di “Lucio Ottanta” che tra il 1° marzo e il 5 marzo coinvolgerà la città natale dell’artista in un affettuoso ricordo, iBeatipaoli omaggeranno l’artista con un live il 4 marzo alle 18 al PalaDozza e il 5 marzo in occasione della Bologna Marathon, si esibiranno in Piazza Maggiore insieme a molti altri artisti per celebrare nel nome della musica, dello sport e dei valori di cui lo stesso è portatore, la ricorrenza dell’ottantesimo compleanno.

Lucio Dalla disse di loro:

“La prima volta che ascoltai iBeatipaoli fu una volta casualmente per radio, passarono un pezzo e io rimasi molto colpito tanto è vero che fermammo la macchina perché mi sembrava impossibile che degli sconosciuti fossero così bravi…..

….La cosa straordinaria è che immediatamente nacque la connessione come se avessimo suonato sempre insieme”