Nella ventesima giornata del campionato Primavera il Lecce vince 2-1 a Bogliasco con la Sampdoria. Nel primo tempo al 15’ l’albanese Medon Berisha dei salentini va vicino al gol. Al 25’ i blucerchiati passano in vantaggio con Daniele Montevago con un tocco al volo di destro su cross di Lorenzo Malagrida. Al 42’ il danese Marco Bruhn del Lecce Primavera di testa non riesce a schiacciare in porta. Nel secondo tempo al 15’ Lorenzo Malagrida dei liguri sfiora la rete.

Al 27’ i salentini pareggiano con il rumeno Rares Burnete di testa. Al 31’ la Sampdoria Primavera rimane in dieci. Espulso Daniele Montevago per un fallo sul portiere rumeno Alexandru Borbei. Al 93’ i salentini realizzano la rete del successo con Medon Berisha su punizione. Il Lecce Primavera è primo con 39 punti. Nella ventunesima giornata i salentini giocheranno Domenica 26 Febbraio alle 11 a San Pietro in Lama con il Cesena. I romagnoli perdono 3-0 in casa col Milan Primavera e sono ultimi a 5 punti.