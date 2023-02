MILANO - Domani, martedì 21 febbraio, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Belen Rodriguez, accompagnata dalla presenza dei talenti comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Tra gli ospiti in studio: Michelle Hunziker, protagonista della seconda edizione del one woman show Michelle Impossible & Friends, in onda da mercoledì 22 febbraio su Canale 5; il duo musicale composto dalle sorelle Paola e Chiara e infine, la conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu.

Ideatore del programma è Davide Parenti, in regia Antonio Monti. La trasmissione può essere seguita in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.