Inter - Atalanta, Darmian: ''Godiamoci questa vittoria''

MILANO - Una gara di sostanza e qualità, condita con un gol decisivo. La rete di Matteo Darmian contro l'Atalanta ha permesso all'Inter di accedere alle semifinali di Coppa Italia. Al termine del match ha così commentato la vittoria:

“Mi sento bene all'interno del gruppo e della squadra - commenta Darmian. Sento la fiducia da parte di tutti e questo penso sia fondamentale. Cerco di farmi trovare sempre pronto. Clima derby? Si, è sempre una gara speciale. Adesso ci godiamo questa vittoria che ci ha permesso di raggiungere la semifinale e da domani penseremo già al derby. Le partite più difficili per i calciatori sono anche quelle più facili da preparare perché oltre all'aspetto tattico conta anche quello motivazionale. Sicuramente a noi in questo periodo ci sta riuscendo bene questo aspetto. Dobbiamo migliorare sulla continuità ed è lo specchio del campionato dove siamo un pò in ritardo. Però c'è ancora tempo e siamo dentro in tutte le competizioni, dove daremo il massimo da qui a fine anno per centrare tutti gli obiettivi. ”

Oltre a Darmian, anche Robin Gosens ha parlato nell'immediato post partita, raccontando le sue impressioni:

“Abbiamo fatto una buona gara contro un avversario non facile da affrontare, loro sono in un buon momento. A livello personale è stato importante fare una bella prestazione. Volevo ripagare la fiducia del mister e sono contento. Dimostro in tutti gli allenamenti di dare tutto e per me questo è importante. Non vedo l'ora del derby. Per noi, per i tifosi e per la società è sempre molto speciale. Oggi era importante passare il turno per arrivare alla sfida con massima fiducia. Andiamo a lavorare questa settimana per essere pronti per domenica. ”

Grazie a Inter.it