ROMA - A far salire la fiducia dei consumatori contribuisce il taglio delle bollette energetiche dopo mesi di tariffe folli che hanno messo a rischio i bilanci delle famiglie. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sulla fiducia dei consumatori a febbraio.

Il calo delle bollette fa infatti tirare un sospiro di sollievo in più di 1 casa su 3 (35%) dove per contenere il caro energia e ridurre i costi è stato tagliato l’utilizzo dei fornelli a gas secondo l’indagine Coldiretti/Censis. Il calo delle bollette del gas, contribuendo alla frenata dell’inflazione, aiuta ora – continua Coldiretti – sia le famiglie che le imprese costrette a fare i conti con costi energetici fuori controllo. La spesa energetica ha infatti un doppio effetto negativo perché – sottolinea la Coldiretti – riduce il potere di acquisto dei cittadini e delle famiglie, ma aumenta anche i costi delle imprese particolarmente rilevanti per l’agroalimentare con l’inverno. Le aspettative – conclude la Coldiretti – ora sono buone con la previsione di sensibili riduzioni per le tariffe del gas di febbraio e per quelle dell’elettricità del prossimo trimestre che potrebbero comportare risparmi in bolletta da quasi 600 euro annui a nucleo secondo il Codacons.