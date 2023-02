Cifre che sono state rese note da Pugliapromozione alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano nel report annuale relativo all'anno passato e presentate, nello specifico di Lecce, questa mattina, nella saletta dello Stand Puglia, durante la presentazione della rassegna estiva Lecceinscena con le prime anticipazioni sulla ricca programmazione del capoluogo salentino, dove, nei 12 mesi del 2022, si sono susseguite 950 iniziative di cultura e spettacolo con una media di 3 al giorno, tutte portate a conoscenza di residenti e turisti attraverso il portale www.lecceinscena.it «Torniamo anche quest'anno alla BIT con numeri importanti – dichiara l'assessore al Turismo Paolo Foresio – che, da un lato, ci emozionano un po', dall'altro ci forniscono l'energia per continuare su questa strada insieme, il pubblico con la squadra con cui lavoriamo fianco a fianco tutto l'anno (la Regione, Pugliapromozione, il Tpp, il Polo bibliomuseale, il Conservatorio con il quale organizziamo tanti appuntamenti d'estate) e il privato con le imprese e le associazioni culturali di grande qualità che operano nella nostra città. Grazie a questa collaborazione riusciamo a proporre una programmazione notevole nei numeri e di alto livello che ci permette di allungare la stagione. Basti pensare che nel 2022 siamo arrivati con presenze significative fino a metà novembre con una percentuale di turismo internazionale importante. Abbiamo ancora molto lavoro da fare per ottenere risultati sempre migliori ma la formula che consolidiamo anno dopo anno di partnership pubblico-privata è quella giusta».«La Puglia nel 2022 supera il record del 2019 con +2% di presenze – sottolinea il direttore di Pugliapromozione Luca Scandale – e Lecce va oltre con +3% di presenze, continuando a crescere in maniera importante».Con l'assessore al Turismo del Comune di Lecce Paolo Foresio, il direttore di Pugliapromozione Luca Scandale e il direttore del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia Aldo Patruno, a presentare i loro festival con date e prime anticipazioni sono stati Beatrice Rana, direttrice artistica di Classiche Forme, Festival Internazionale di Musica da Camera, Georgia Tramacere, responsabile progetti Teatro Koreja per la rassegna estiva Teatro dei Luoghi Fest, Gabriella Morelli, direttrice artistica di Conversazioni sul Futuro, Andrea Mariano, tastierista dei Negramaro e direttore artistico di Piano City Lecce, e Giovanni Pizzolante, organizzatore di FoodExp, forum internazionale enogastronomia e ospitalità alberghiera.Presenti anche la presidente del Consiglio regionale Loredana Capone e l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci.Dal 2002 Koreja programma Il Teatro dei Luoghi Fest, un progetto culturale di teatro, musica, danza e incontri che ha come obiettivo la valorizzazione di luoghi e spazi urbani attraverso il teatro e le arti performative. Quest’anno si svolgerà dal 1 giugno al 31 luglio strutturato in oltre venti appuntamenti fra spettacoli, incontri e concerti. Due le anticipazioni: La Città delle Parole. Universi sonori, testi e suggestioni intorno alla città, un progetto di drammaturgia partecipata, scritto dagli spettatori per gli spettatori, 6 racconti diventati spettacolo attraverso la voce degli attori di Koreja trasformandosi in un progetto itinerante per piccoli gruppi di spettatori che si muoveranno nello spazio con cuffie wireless e una guida che li accompagnerà; e la residenza de Il Ponte Dei Venti, un progetto pedagogico internazionale, diretto da Iben Nagel Rasmussen, storica attrice dell’Odin Teatret di Eugenio Barba.Classiche Forme è il Festival Internazionale di Musica da Camera fondato e diretto dalla pianista Beatrice Rana. Dal 2017 porta la grande musica nei siti d’arte, nella campagna e, più in generale, in luoghi iconici di Lecce e del Salento. La settima edizione si terrà dal 17 al 23 luglio 2023. Anche quest’anno sarà un'intera settimana di musica all'aperto dal vivo e approfondimenti tematici, tra memorie d’infanzia, eccellenze storiche e tradizioni, raccogliendo attorno a sé alcuni dei più grandi nomi della musica da camera al mondo ma anche giovani di sicuro talento. Tra gli ospiti della prossima edizione, oltre alla direttrice artistica Beatrice Rana: Mario Brunello, Rosa Feola, Emmanuel Pahud.Seconda edizione, nel prossimo settembre, per Piano City Lecce, festival pianistico internazionale organizzato dall’Icon Radio Visual Group aps diretto da Alessandro Maria Polito. La rassegna, che prende le mosse dal format inventato nel 2010 dal pianista Andreas Kern – “adottato” con grande successo in Italia e nel resto del mondo – si avvale della direzione artistica del musicista Andrea Mariano e porta la magia del pianoforte nel cuore delle città, inondando di note non solo i luoghi urbani naturalmente preposti agli spettacoli, ma anche location insolite e in genere estranee ad eventi artistici e musicali. Non ancora fissate le date della prossima edizione del Festival, ma un fatto è già certo: la seconda edizione di Piano City Lecce - dopo il Preludio del 2021 e la prima edizione del 2002 - sovvertirà ogni previsione e attesa, regalando alla città e ai suoi visitatori momenti di autentica meraviglia.Da giovedì 12 a domenica 15 ottobre 2023 torna a Lecce il festival Conversazioni sul futuro, promosso dal 2013 dall’associazione Diffondiamo idee di valore con il coordinamento di Gabriella Morelli, in collaborazione con Regione Puglia, Comune di Lecce, Polo BiblioMuseale e numerose realtà pubbliche e private. Con un articolato programma di talk, presentazioni, proiezioni, laboratori, monologhi, spettacoli, la decima edizione del festival prova a raccontare il mondo contemporaneo e le prospettive future. Si parlerà di ambiente, arte, attivismo, cinema, creatività, design, diritti, economia, esteri, giornalismo, illustrazione, libri, lingua, musica, podcast, satira, scienza, sociale, storia e molto altro. Come sempre molto ricco il parterre di ospiti nazionali e internazionali che si alterneranno in vari luoghi del capoluogo salentino, dal centro storico alle periferie.FoodExp - Forum Internazionale dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera VI edizione | Lecce - 12/13 aprile 2023"Explorers - Audaci sfide | Originali visioni" è il tema della sesta edizione di FoodExp che mercoledì 12 e giovedì 13 aprile sarà ospitata dal Chiostro dei Domenicani di Lecce. Il Forum Internazionale dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, organizzato da Sinext di Giovanni Pizzolante, porta ogni anno nel Salento le protagoniste e i protagonisti della ristorazione e della hotellerie italiana e internazionale. Cultura enogastronomica e manageriale, formazione, intrattenimento e convivialità convivono durante due giorni nei quali si confrontano chef, maître, restaurant manager, bartender, giornalisti e comunicatori che nel loro lavoro investono nella ricerca, giovani talenti under 30 e appassionati studenti degli Istituti alberghieri di Puglia. Un ricco programma di talk, esibizioni live, wine tasting, banchi d’assaggio, degustazioni gourmet, pizze di qualità e pranzi memorabili.