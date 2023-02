"Da oltre un anno - dichiarano alcuni componenti del Comitato Cittadino - ci siamo posti l’obiettivo di perseguire un forte rinnovamento e di dotarci di una struttura organizzativa che consenta una sempre maggiore partecipazione degli iscritti ai processi democratici interni e a rafforzare la presenza dei cittadini nell’attività politica che il MoVimento 5 Stelle intende portare avanti".

È una vera rivoluzione organizzativa quella che da oggi parte per la comunità del MoVimento 5 Stelle a Trinitapoli.Da ieri domenica 12 febbraio 2023 la sede dei Grillini è sempre aperta in Viale Vittorio Veneto per le iscrizioni. Lo slogan scelto dal comitato del picolo centro ofantino è “Solo insieme si raggiungono i traguardi”.