LECCE - Nella tarda serata di ieri, intorno alla mezzanotte, è giunta alla Centrale Operativa della Questura di Lecce la segnalazione da parte di un libero cittadino della presenza di un uomo nei pressi della villa comunale, intento a bucare gli pneumatici di alcune autovetture parcheggiate.Immediatamente sono stati allertati gli agenti della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio, che, mantenendo il contatto telefonico con il ragazzo che aveva effettuato la chiamata al 113 e seguito l’uomo a distanza, hanno effettuato un intervento che ha portato alla denuncia a piede libero di un 44enne di origini foggiane per danneggiamento aggravato e porto d’armi ed oggetti atti ad offendere.Nei pressi del Teatro Apollo, in una situazione alquanto delicata, vista la presenza di famiglie con bambini e cittadini ignari di quanto stesse succedendo, i poliziotti hanno immediatamente bloccato il 44enne e lo hanno allontanato dal posto, procedendo ad una perquisizione personale rinvenendo un coltello con lama da 7cm nascosto nella tasca della giacca.L’uomo, accompagnato presso gli uffici della Questura per il fotosegnalamento e gli accertamenti di rito, è stato indagato a piede libero.