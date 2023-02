A soccorrerlo per primi sono stati gli uomini del personale dell'impianto "Le Dune" con il defibrillatore e una bombola di ossigeno. Ma i tentativi di rianimarlo, in attesa dell'arrivo dei soccorsi del 118, sono risultati vani.



Ad intervenire sul posto per i rilievi la Capitaneria di Porto. La causa della morte è ancora da chiarire. L'uomo potrebbe aver accusato un malore ed essere finito in acqua.

PORTO CESAREO (LE) - Dramma a Porto Cesareo dove un uomo di 55 anni di Molfetta, Cosimo Tattoli, è morto in mare mentre insieme a un gruppo di amici stava praticando kitesurf nello specchio d'acqua in località Le Dune.