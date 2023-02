Daniele Notaro ha colto lo spirito di questo evento e ha scelto per l’occasione fotografie dove lo sguardo è protagonista, selezionandole tra ritratti, servizi moda e backstage delle più importanti fashion week. Notaro è fotografo professionista da oltre vent'anni, specializzato in advertising e moda; il suo stile è pulito, minimal, naturale: predilige lavorare di sottrazione, enfatizzando nelle sue fotografie pochi elementi, lasciando emergere un gesto, un'espressione, un'imperfezione. Nei suoi lavori ricerca naturalezza e verità.



Il vernissage sarà accompagnato dalla nuova annata del rosato Girofle dell’azienda Garofano Vigneti e Cantine di Copertino, wine partner di “Guarda in camera”.



Il Chiostro, con queste iniziative, intende non solo far conoscere la complessità della struttura, dove convivono armonicamente mondi diversi - hotel di charme, ristorante gourmet Gimmi, location per eventi e wedding party -, ma anche presentarsi come contenitore di progetti legati all’arte, in tutte le sue declinazioni, che permettano al pubblico di vivere appieno questo luogo, che è un vero gioiello architettonico del territorio.



Dopo il vernissage, si potrà visitare la mostra fino al 14 marzo, solo su prenotazione telefonando al numero 0832700970 o scrivendo a info@chiostrodeidomenicani.it



Ingresso libero



www.chiostrodeidomenicani.it

LECCE - Sabato 4 marzo alle ore 18.00, il Chiostro dei Domenicani di Lecce inaugura la mostra fotografica “Guarda in camera” con gli scatti di Daniele Notaro. Non sarà un’esposizione convenzionale, perché le fotografie saranno posizionate in alcune delle camere dell’hotel di charme, presente all’interno della Dimora storica quattrocentesca. Sarà una mostra suggestiva e un'opportunità unica, perché sarà un percorso tra gli spazi di ospitalità del Chiostro che, di solito, sono riservati solo a chi vi soggiorna.